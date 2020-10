Sanremo Giovani dei record, 961 ammessi per l'edizione 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA, 07 OTT - Ancora un record per Sanremo Giovani che batte se stesso. Quest'anno sul tavolo del direttore artistico Amadeus e della Commissione musicale sono arrivate 961 domande di partecipazione, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA, 07 OTT - Ancora unperche batte se stesso. Quest'anno sul tavolo del direttore artistico Amadeus e della Commissione musicale sono arrivate 961 domande di partecipazione, ...

AnsaLiguria : Sanremo Giovani dei record, 961 ammessi per l'edizione 2020. Al top Sud con 402; 268 dal Centro, 257 dal Nord. Boom… - cilentonotizie : Polix e Mr. Fortuna, due Salernitani alle selezioni di Sanremo Giovani - @cilentonotizie - rockolpoprock : Sanremo Giovani 2020: sono arrivate 961 domande di partecipazione - zazoomblog : Sanremo Giovani dei record 961 ammessi per ledizione 2020 - #Sanremo #Giovani #record #ammessi - LaStampa : In testa il Sud con 402 partecipanti, seguito dal Centro con 268, poi il Nord con 257. Boom dall’Estero con 34 rich… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Giovani Sanremo Giovani dei record, 961 ammessi per l'edizione 2020 - Ultima Ora Agenzia ANSA Sanremo Giovani 2020: sono arrivate 961 domande di partecipazione

07 ott 2020 - Amadeus, in veste di direttore artistico: "Abbiamo raggiunto un vero e proprio record di iscrizioni" ...

Sanremo Giovani dei record: 961 ammessi per l’edizione 2020

In testa il Sud con 402 partecipanti, seguito dal Centro con 268, poi il Nord con 257. Boom dall’Estero con 34 richieste accettate.

07 ott 2020 - Amadeus, in veste di direttore artistico: "Abbiamo raggiunto un vero e proprio record di iscrizioni" ...In testa il Sud con 402 partecipanti, seguito dal Centro con 268, poi il Nord con 257. Boom dall’Estero con 34 richieste accettate.