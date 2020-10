‘San Pio’, processati 139 tamponi: 4 conferme di positività (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 130 tamponi (nr. 112 ordinari e nr. 18 rapidi), dei quali nr. 4 risultati positivi. I quattro positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo ‘San Pio’, processati 139 tamponi: 4 conferme di positività proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 130(nr. 112 ordinari e nr. 18 rapidi), dei quali nr. 4 risultati positivi. I quattro positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono adi positività già precedentemente accertata. L'articolo ‘San Pio’,139: 4di positività proviene da Anteprima24.it.

Donigio19 : @mat_brandi Viva Nostra Signora delle Vittorie, San Pio V istituendo la festa odierna affermò che la nostra vittori… - GiovanniPortel8 : RT @Catholico_ritu: «La falsa enciclica #FratelliTutti è, come diceva san Pio X a proposito del modernismo, una somma o un bacino collettor… - giuspal68 : RT @Catholico_ritu: «La falsa enciclica #FratelliTutti è, come diceva san Pio X a proposito del modernismo, una somma o un bacino collettor… - Catholico_ritu : «La falsa enciclica #FratelliTutti è, come diceva san Pio X a proposito del modernismo, una somma o un bacino colle… -