Roma, non rispetta le norme anti-Covid: chiuso parrucchiere (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri pomeriggio agenti della Polizia Locale Roma Capitale, unitamente a personale della Polizia di Stato, hanno provveduto a chiudere un acconciatore in zona Esquilino per mancato rispetto delle normative anti Covid. I controlli L'intervento è scaturito nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle misure atte a limitare il contagio: i caschi bianchi del I Gruppo Trevi, Nucleo Esquilino, e personale del Commissario Esquilino, avevano scorto assembramenti all'esterno dell'attività e, entrando all'interno di un locale ampio 35mq circa, hanno scorto tre persone che lavoravano e 6 clienti, tra chi era sottoposto a servizi di coiffeur e chi era in attesa. La struttura è stata trovata priva di disinfettanti, di agende che riconducessero ai nominativi ...

