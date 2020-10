Resident Evil | il cast del reboot tratto dai primi due videogiochi

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L‘iconica saga ditorna al cinema con undaidue: vediamo assieme chi farà parte delDopo l’annuncio da parte di Netflix, che ha comunicato di voler produrre una serie TV basata sul survival-horror, arriva un’altra grande notizia per i fan del videogioco. La Sony Screen Gems e Constantin Film hanno confermato ilcinematografico della saga, che sarà basata suidue mitici capitoli del videogioco. A dirigerlo ci sarà Johannes Roberts (The other side of the door, 47 metri), grande appassionato della serie, come si evince dalle sue parole: Con questo film voglio tornare indietro ai ...