Pro 14: cosa ci aspetta nel week end

In campo questo fine settimana le squadre per il secondo turno di Guinness Pro 14. Tornano sul campo da gioco anche Benetton e Zebre che sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. Andiamo a dare uno sguardo al prossimo turno del campionato celtico.

Pro 14: pronti per il secondo atto

Dopo la prima giornata, disuptata la settimana scorsa, siamo pronti ad assistere ad un'altra giornata del Guinness Pro 14 che è pronta a regalarci un week end di rugby spettacolare. Nella prima giornata sono arrivate due sconfitte per le squadre italiane, Benetton Treviso ha ceduto all'Ulster per 24-35, mentre le Zebre sono state sconfitte in casa dal Cardiff Blues con il risultato di 6-16 nella partita inaugurale del torneo e nella prima con il pubblico allo stadio, seppur ridotto, dopo oltre 6 mesi.

Pro 14: pronti per il secondo atto Dopo la prima giornata ... contro un’Ospreys tornato finalmente alla vittoria con il risultato finale di 10-25. Adesso cosa ci aspetta il prossimo turno. Andiamolo a ...

Nintendo Switch Pro esiste? Ecco cosa ne sa Capcom

Dichiarazioni che sanno, in un certo senso, di conferma dell’esistenza di Nintendo Switch Pro, sebbene immaginiamo qualunque cosa avesse detto il producer giapponese l’avremmo pensata alla stessa ...

