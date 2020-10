Più di 3 000 casi in 24 ore | stiamo andando verso un nuovo lockdown? Speranza | ‘Situazione delicata’

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il 7 ottobre diventa una data rossa: nel bollettino più di tremila nuovie 31 decessi in 24 ore. Il bollettino del 7 ottobre sulla diffusione del coronavirus in Italia non può non alimentare i timoni o comunque non può non suscitare delle riflessioni sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese. Con l’autunno iniziato da pochi giorni e le scuole riaperte solo da poche settimane, i nuoviaumentano in maniera esponenziale. Allarmante. E la domanda che tutti si pongono è una: siamo sulla strada che porta ad un? Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 ottobre I dati del bollettino del 7 ottobre sono comprensibilmente allarmanti. Sono più di 3.600 i nuoviregistrati, mentre è di ...