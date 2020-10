Parlamento francese vota per restituire 26 opere d’arte sottratte a Senegal e Benin (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – A più di cento anni di distanza alcune opere d’arte africane che si trovano in Francia potrebbero tornare ai loro proprietari originari. A Parigi l’Assemblea nazionale ha infatti votato all’unanimità per riconsegnare 26 oggetti, sottratti dai colonizzatori francesi a fine ‘800, a Senegal e Benin. Ora spetta al Senato ratificare la decisione. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – A più di cento anni di distanza alcune opere d’arte africane che si trovano in Francia potrebbero tornare ai loro proprietari originari. A Parigi l’Assemblea nazionale ha infatti votato all’unanimità per riconsegnare 26 oggetti, sottratti dai colonizzatori francesi a fine ‘800, a Senegal e Benin. Ora spetta al Senato ratificare la decisione.

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento francese L'appello di Tikhanovskaya al Parlamento francese: «Aiutate la Bielorussia» Ticinonline Emissioni CO2, a Bruxelles si alza l'asticella dei limiti entro il 2030 al 60% approvato con 352 voti favorevoli

BRUXELLES - Il Parlamento Ue ha votato l’emendamento alla direttiva per la riduzione delle emissioni del 60% al 2030. Il Parlamento europeo ha approvato con 352 voti favorevoli, 326 contrari e 18 aste ...

Europa, sul clima si spacca la “maggioranza Ursula”: il Ppe si sfila e vota con la minoranza

Pd e il Movimento 5Stelle si sono schierati a favore del provvedimento. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato contro ...

