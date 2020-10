Movida e risse, come funziona il daspo urbano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Daspo per i violenti con divieto di frequentare i locali e pene più severe per i protagonisti di risse. Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri c'è anche la “norma Willy” (dal nome del ragazzo vittima di un pestaggio a Colleferro), fortemente voluta dai ministri dell'Interno e della Giustizia, Luciana Lamorgese e Alfonso Bonafede, per dare più poteri ai questori, anche sulla base di una sola denuncia. In particolare, il divieto di accesso “agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento” puo' scattare nei confronti di soggetti che “abbiano riportato una o più denunce o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope” o “per fatti commessi all'interno o nelle immediate ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Daspo per i violenti con divieto di frequentare i locali e pene più severe per i protagonisti di. Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri c'è anche la “norma Willy” (dal nome del ragazzo vittima di un pestaggio a Colleferro), fortemente voluta dai ministri dell'Interno e della Giustizia, Luciana Lamorgese e Alfonso Bonafede, per dare più poteri ai questori, anche sulla base di una sola denuncia. In particolare, il divieto di accesso “agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento” puo' scattare nei confronti di soggetti che “abbiano riportato una o più denunce o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope” o “per fatti commessi all'interno o nelle immediate ...

