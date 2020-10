Mercato Juve | manca il vice-Morata | torna Mandzukic?

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La sessione di calciodellantus si è chiuso col botto, prendendo dalla Fiorentina Federico Chiesa in prestito con diritto di riscatto. Ma l’operato della dirigenza bianconera potrebbe essere stato non sufficiente in termini quantitativi. Difatti la spinosa questione attaccante si è risolta con l’acquisto di Alvarodall’Atletico Madrid, ma è l’unica prima punta arrivata. Andrea Pirlo avrebbe chiesto anche una riserva per lo spagnolo, di qualità, e sarebbe potuto essere Moise Kean, a lungo trattato ma finito al PSG al fotofinish. Così i bianconeri si ritrovano senza un veroper il loro nuovo numero 9. Una situazione alla quale la dirigenza vorrebbe porre rimedio il più velocemente possibile anche senza aspettare il ...