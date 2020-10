Marco Carta assolto: l’accusa aveva chiesto 8 mesi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il cantante Marco Carta assolto anche in Appello per il furto alla Rinascente di Milano: l’accusa aveva chiesto 8 mesi. Anche la Corte d’Appello di Milano ha poco fa confermato l’assoluzione per il cantante Marco Carta. Poco prima, il pg di Milano Celestina Gravina aveva chiesto la condanna a 8 mesi di carcere. Il cantante il … L'articolo Marco Carta assolto: l’accusa aveva chiesto 8 mesi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il cantanteanche in Appello per il furto alla Rinascente di Milano: l’accusa. Anche la Corte d’Appello di Milano ha poco fa confermato l’assoluzione per il cantante. Poco prima, il pg di Milano Celestina Gravinala condanna a 8di carcere. Il cantante il … L'articolo: l’accusaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HuffPostItalia : Marco Carta assolto in appello nel processo per il furto di sei magliette - MediasetTgcom24 : Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - gi_ovy1968 : RT @Affaritaliani: Marco Carta, furto in Rinascente: confermata assoluzione - gi_ovy1968 : RT @Adnkronos: #MarcoCarta, confermata l'assoluzione in appello -