Inter, anche Skriniar positivo al coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo Alessandro Bastoni anche Milan Skriniar è risultato positivo al coronavirus. Il difensore dell' Inter si è sottoposto al tampone durante il ritiro con la nazionale slovacca: il responso è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo Alessandro BastoniMilanè risultatoal. Il difensore dell'si è sottoposto al tampone durante il ritiro con la nazionale slovacca: il responso è ...

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo la notizia della positività di Alessandro Bastoni, il club nerazzurro ha comunicato anche quella di Milan Skriniar. La conferma è arrivata dal ritiro slovacco, ...

Tegola per Antonio Conte e tutta l’Inter: anche Milan Skriniar è risultato positivo al Covid-19 ed è costretto a mettersi in isolamento. Il difensore slovacco è così a rischio per il derby in ...

