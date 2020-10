Giulia De Lellis e il post che preoccupa i fan: “Mi chiudo in clinica” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La nota influencer Giulia De Lellis nelle sue stories di Instagram ha allarmato i suoi follower facendo sapere che si trova in ospedale per degli accertamenti Se si parla di regine di Instagram si parla anche di Giulia De Lellis, 24 anni, approdata nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Uomini e Donne. Si … L'articolo Giulia De Lellis e il post che preoccupa i fan: “Mi chiudo in clinica” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La nota influencerDenelle sue stories di Instagram ha allarmato i suoi follower facendo sapere che si trova in ospedale per degli accertamenti Se si parla di regine di Instagram si parla anche diDe, 24 anni, approdata nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Uomini e Donne. Si … L'articoloDee ilchei fan: “Miin clinica” proviene da YesLife.it.

voilaloves : RT @Dr4c0h: tommaso che esorta a mettere like alla foto di stefania come Giulia de lellis, chiamando le sue fan viziatine come dosio, con a… - Dr4c0h : tommaso che esorta a mettere like alla foto di stefania come Giulia de lellis, chiamando le sue fan viziatine come… - CheDonnait : Giulia annuncia il ricovero in clinica. #giuliadelellis #andreadamante #damellis - michelotta : Le battaglie di Giulia de Lellis francamente non le capisco. Ma sono sicuramente scema io... - blogtivvu : Giulia De Lellis ricoverata in clinica: ecco per quale motivo e situazione acne “Non bene” - FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis, Tina Cipollari aveva previsto il successo dell'influencer Il Messaggero Giulia De Lellis ricoverata in clinica: come sta adesso

Giulia De Lellis ha fatto preoccupare, e non poco, i suoi fedeli sostenitori annunciando loro che ha deciso di ricoverarci in una clinica per fare alcuni accertamenti. Fortunatamente, la compagna di ...

Giulia De Lellis in clinica: ecco per quale motivo e situazione acne “Non bene” (FOTO)

Giulia De Lellis ricoverata in clinica: ecco per quale motivo e situazione acne “Non bene”, ecco le foto e la comunicazione per i fan.

Giulia De Lellis ha fatto preoccupare, e non poco, i suoi fedeli sostenitori annunciando loro che ha deciso di ricoverarci in una clinica per fare alcuni accertamenti. Fortunatamente, la compagna di ...Giulia De Lellis ricoverata in clinica: ecco per quale motivo e situazione acne “Non bene”, ecco le foto e la comunicazione per i fan.