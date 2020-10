Covid | boom di contagi e ospedali in affanno | la Campania sotto assedio Cosa sta succedendo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)in: la situazione deiDopo che per mesi la pandemia “ha risparmiato” molte regioni del Centro e del Sud Italia, il quadro epidemico inizia a cambiare notevolmente e la mappa della diffusione delo degli ultimi mesi differisce parecchio da quella che seguivamo a marzo e aprile. Tra le regioni che maggiormente stanno soffrendo un aumento dei casi c’è sicuramente la. Nell’ultimo bollettino reso disponibile dalla protezione civile, sono 395 i nuovi positivi al Coronavirus su 5.064 tampon. Numeri ancora molto alti che sfiorano i 400 casi al giorno. L’altro ieri erano 431 su 4.867 tamponi analizzati. In totale, dall’inizio della pandemia, sono 15.163 le persone che sono risultate positive al Coronavirus in ...