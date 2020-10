Coronavirus, Panenka positivo: l’inventore del rigore ‘a cucchiaio’ in terapia intensiva (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La leggenda del calcio ceco e inventore del colpo “a cucchiaio”, Antonin Panenka, è in gravi condizioni a causa di un'infezione da Coronavirus. La stella della Cecoslovacchia campione d'Europa nel 76, si trova attualmente in terapia intensiva presso un ospedale di Praga. A riferirlo è lo stesso club di cui l'ex giocatore è oggi presidente onorario, i Bohemians. Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La leggenda del calcio ceco e inventore del colpo “a cucchiaio”, Antonin, è in gravi condizioni a causa di un'infezione da. La stella della Cecoslovacchia campione d'Europa nel 76, si trova attualmente inpresso un ospedale di Praga. A riferirlo è lo stesso club di cui l'ex giocatore è oggi presidente onorario, i Bohemians.

