Conte: "Serve più rigore, mascherine anche in casa se riceviamo ospiti"

Coronavirus, obbligo di mascherine all'aperto: cosa ha detto il premier Conte

Nella serata di mercoledì 7 ottobre il premier Conte ha presentato il decreto legge, già in vigore da giovedì 8 ottobre, che contiene le nuove norme anti-Coronavirus, tra cui l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Il premier ha sottolineato che la curva dei contagi è in risalita e che per questo motivo lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Poi ha illustrato alcune delle norme anti-Coronavirus presenti nel decreto legge, sottolinenando che "D'ora in poi le Regioni potranno adottare solamente misure più restrittive". Sull'obbligo delle mascherine, il presidente del Consiglio ha precisato ...

