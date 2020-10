Conte: obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure adottate dal governo per Contenere l’aumento dei contagi: la principale è l’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto, a meno che non si sia in spazi isolati.Immuni, 7 milioni di download. In FVG scaricata dall 11.5% della popolazione Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d’emergenza per il Covid. Restano le altre norme anti contagio in vigore fin dall’inizio della pandemia: distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani, obbligo di stare a casa con più di 37,5 ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppeha illustrato le misure adottate dal governo pernere l’aumento dei contagi: la principale è l’dilaall’aperto, a meno che non si sia in spazi isolati.Immuni, 7 milioni di download. In FVG scaricata dall 11.5% della popolazione Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d’emergenza per il Covid. Restano le altre norme anti contagio in vigore fin dall’inizio della pandemia: distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani,di stare a casa con più di 37,5 ...

