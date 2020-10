Clima, torna il movimento Fridays for Future: in Italia sciopero nazionale il 9 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In Italia torna il movimento Fridays for Future che lancia lo sciopero scolastico per il Clima nella giornata di venerdì 9 ottobre in tutte le città Italiane. In ogni città si terranno scioperi e cortei studenteschi e il movimento per la salvaguardia dell’ambiente ha invitato “tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della propria città, o organizzandone una da zero”. “Affinché l’adesione sia sicura per tutti, Fridays for Future si impegna a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus. Le azioni varieranno di città in ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Inilforche lancia loscolastico per ilnella giornata di venerdì 9in tutte le cittàne. In ogni città si terranno scioperi e cortei studenteschi e ilper la salvaguardia dell’ambiente ha invitato “tutte e tutti a scioperare da una giornata di scuola o di lavoro e ad unirsi alla mobilitazione della propria città, o organizzandone una da zero”. “Affinché l’adesione sia sicura per tutti,forsi impegna a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus. Le azioni varieranno di città in ...

mauroberruto : Giocate da soli. Mentre il #Piemonte è di nuovo in ginocchio per il clima impazzito. Mentre il #COVID19 torna a cor… - InfoLifearth : RT @CircoloMatelda: Il prossimo venerdì 9 ottobre in tutta Italia Fridays for Future torna in piazza in difesa del Clima!! - Legambiente : RT @CircoloMatelda: Il prossimo venerdì 9 ottobre in tutta Italia Fridays for Future torna in piazza in difesa del Clima!! - CircoloMatelda : Il prossimo venerdì 9 ottobre in tutta Italia Fridays for Future torna in piazza in difesa del Clima!! - BDaigo : Covid-19: nuove conferme su legame tra pandemia, clima e inquinamento -