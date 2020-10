Catania, Tonucci: “Felice per la squadra. Peccato mio secondo gol non visto, palla dentro di 30 cm” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due gol anzi uno. Il difensore del Catania Tonucci è stato il match winner dei rossazzurri con la Juve Stabia con un gol segnato nel primo tempo e un altro non assegnato solo perchè l'arbitro non ha visto la palla aver superato la linea bianca abbondantemente come sottolinea il numero 18: "Era dentro la porta di 30 cm il pallone ma va bene così abbiamo vinto e sono felice per la squadra e anche per il mio gol. Tre punti importanti per il nostro campionato che ci danno fiducia. Tutti bravi non solo i difensori visto che anche gli attaccanti ci stanno dando una mano. Questa sfida preparata in poco tempo però abbiamo espresso quello che voleva il mister".embedcontent src="facebook" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due gol anzi uno. Il difensore delè stato il match winner dei rossazzurri con la Juve Stabia con un gol segnato nel primo tempo e un altro non assegnato solo perchè l'arbitro non halaaver superato la linea bianca abbondantemente come sottolinea il numero 18: "Erala porta di 30 cm il pallone ma va bene così abbiamo vinto e sono felice per lae anche per il mio gol. Tre punti importanti per il nostro campionato che ci danno fiducia. Tutti bravi non solo i difensoriche anche gli attaccanti ci stanno dando una mano. Questa sfida preparata in poco tempo però abbiamo espresso quello che voleva il mister".embedcontent src="facebook" ...

