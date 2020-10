Caso Arek Milik | resterà un anno fuori squadra | a gennaio la firma col nuovo club?

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il calciomercato è ormai terminato da qualche giorno, eppure si continua a parlare della questione. Il motivo è che l’attaccante partenopeo ha rifiutato tutte le destinazioni ed è rimasto in azzurro nonostante l’esclusione da tutte le competizioni. Aurelio De Laurentiis, infatti, l’aveva avvertito. Nelin cui non fosse andato via, sarebbe stato … L'articolo, resterà un: alacol