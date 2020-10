Bolla a Castelvolturno: malumore dei calciatori azzurri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Napoli si ritroverà quest’oggi a Castelvolturno dove è stato isituito l’isolamento domiciliare della squadra. I calciatori dovranno restare in ritiro fino a quando non … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Napoli si ritroverà quest’oggi adove è stato isituito l’isolamento domiciliare della squadra. Idovranno restare in ritiro fino a quando non … L'articolo proviene da Forz.net.

lo_360 : Il #Napoli con 2 positivi è chiuso in una bolla a castelvolturno. La #Juve con 2 positivi manda i suoi giocatori in… - manuelparlato : Al di fuori della bolla di Castelvolturno ! #quarantena #napoli #live #sportitala @sportitalia_official… - SteMarchi : @mvolpe80 @LucaMarelli72 @ConteLoRusso1 p.s. il dubbio che la”bolla” debba essere applicata ce l’ha pure la soc. Na… - juornoit : #Juorno #covid #Napoli, tutti negativi al terzo giro di #tamponi. Ora tutti in isolamento fiduciaria - paolochiariello : #Juorno #covid #Napoli, tutti negativi al terzo giro di #tamponi. Ora tutti in isolamento fiduciaria -