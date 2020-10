007 | Daniel Craig dà un consiglio al prossimo James Bond | ecco quale

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima di dire addio a 007,ha dato unalattore che interpreteràsul grande schermo.ha voluto dare unalattore che interpreterànei film futuri della saga di 007, dopo che lui avrà detto addio al ruolo con l'uscita di No Time To Die, attualmente posticipata alla primavera del 2021. Dovranno trascorrere ancora un po' di mesi prima di poter vedere al cinema No Time to Die, 25esimo film della saga di. Per ingannare l'attesa, però, l'attoreha scelto di portarsi avanti e di rivolgersi ...