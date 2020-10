Willy | la sorella a un mese dalla morte | ' Ammazzare di botte è da mostri | non da persone'

(Di martedì 6 ottobre 2020) commenta 'Spero almeno che il tuo sacrificio serva a far capire alla gente che con la violenza non si risolve nulla, che la violenza serve solo a farci rimanere in un mondo che non si evolverà mai, ...

È passato un mese dall'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano massacrato di botte in mezzo alla strada a Colleferro da quattro ragazzi di poco più grandi. Oggi la sorella di Willy ha ..."Spero almeno che il tuo sacrificio serva a far capire alla gente che con la violenza non si risolve nulla, che la violenza serve solo a farci rimanere in un mondo che non si evolverà mai, che se si h ...