Trump sfida i democratici sul Covid: “Non è letale, dobbiamo conviverci” (Di martedì 6 ottobre 2020) “La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col Covid, che su gran parte della popolazione non è letale”. Donald Trump è un fiume in piena e … Trump sfida i democratici sul Covid: “Non è letale, dobbiamo conviverci” InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 ottobre 2020) “La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col, che su gran parte della popolazione non è”. Donaldè un fiume in piena e …sul: “Non èconviverci” InsideOver.

RaiNews : Dopo la controversa uscita dall'ospedale in auto per salutare i fan, #Trump attira di nuovo l'attenzione. Al rientr… - ilcorriereblog : - Owl36350444 : RT @ilgiornale: Il dibattito sull'America post-globale e la sfida tra Donald Trump e Joe Biden organizzata da Eureca e moderata da Angelo P… - Barabba1 : RT @RaiNews: Dopo la controversa uscita dall'ospedale in auto per salutare i fan, #Trump attira di nuovo l'attenzione. Al rientro a casa to… - dreamChaser1789 : #Trump che si toglie la mascherina in segno di sfida: continua la serie 'sono capra, e me ne vanto' #6ottobre #COVID19 #coronavirus -