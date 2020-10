Tiziano Ferro si svela su Amazon Prime Video | il docufilm “Ferro”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 ottobre 2020) Arriva il 6 novembre suil documentario "", un intenso viaggio nella vita privata e professionale di, disponibile in esclusiva in più di 240 paesi. Uno sguardo unico sulla storia e le passioni, la vita quotidiana e il lavoro di un artista amato in Italia e in tutto il mondo. Ambientato tra Italia e Stati Uniti, il film accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell'artista dopo vent'anni di carriera.Si entrerà nel mondo di, da sempre entusiasta di riuscire ad emozionare i fan con la sua capacità di comunicare, in un viaggio commovente e delicato, ...