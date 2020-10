Pescatori italiani, la minaccia di Bengasi: “Nessun rilascio, verranno processati in Libia” (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Umiliante per la nostra nazione, drammatica per i Pescatori sequestrati e i loro familiari. E’ questa, in estrema sintesi, la triste diapositiva di una vicenda che dovrebbe scuotere politica e opinione pubblica. Perché da 35 giorni otto Pescatori italiani (non diciotto come inizialmente trapelato, visto che altri dieci sarebbero di altre nazionalità) sono detenuti a Bengasi, prigionieri di un generale che controlla una porzione della Libia, senza che il governo giallofucsia sia riuscito a compiere concreti passi avanti per il loro rilascio. Da stamani in tutta Italia molti consiglieri comunali e regionali stanno chiedendo al governo di intervenire. “Liberate i Pescatori italiani” era la frase che questa mattina ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Umiliante per la nostra nazione, drammatica per isequestrati e i loro familiari. E’ questa, in estrema sintesi, la triste diapositiva di una vicenda che dovrebbe scuotere politica e opinione pubblica. Perché da 35 giorni otto(non diciotto come inizialmente trapelato, visto che altri dieci sarebbero di altre nazionalità) sono detenuti a, prigionieri di un generale che controlla una porzione della Libia, senza che il governo giallofucsia sia riuscito a compiere concreti passi avanti per il loro. Da stamani in tutta Italia molti consiglieri comunali e regionali stanno chiedendo al governo di intervenire. “Liberate i” era la frase che questa mattina ...

matteosalvinimi : Il governo spalanca porte e porti ai clandestini, ma non riesce a riportare a casa 18 pescatori italiani. #contesveglia! - forza_italia : Da 34 giorni 18 pescatori italiani sono trattenuti in #Libia senza un'accusa precisa. SVEGLIA! - Adnkronos : 'Liberate i pescatori italiani', l'appello al governo dei consiglieri comunali - supersusetta : RT @andreabonazzabz: 18 nostri connazionali, sequestrati in #Libia dal generale #Haftar, sono lasciati soli dal governo italiano che pensa… - mariana80024548 : RT @GagliardoneS: Da 35 giorni, diciotto pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti in Libia senza un'accusa precisa. Il governo Italia… -