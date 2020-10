Niente Barcellona per Lautaro Martinez: ora l'Inter studia il rinnovo di contratto del Toro (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Toro è alla fine restato ad Appiano Gentile e si prepara anche al tanto atteso rinnovo di contratto con il club nerazzurro: le possibili cifre Leggi su 90min (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilè alla fine restato ad Appiano Gentile e si prepara anche al tanto attesodicon il club nerazzurro: le possibili cifre

pasmas921 : @mariasolet @Pennacchiiiii Per un appassionato dei romanzi di Alicia Gimenez devo dire che a me non è piaciuto per… - diavolisempre : - zizzo1 : @17su24 @VittoriaColonn2 patetico il tentativo di sviare l'attenzione su un tesserato del barcellona ceduto all'atl… - KenFalco7 : @Peppepg7 @elninodavi02 @iTzAureliano ?? ?? Che poi alla fine manco sono scarsi eh, però pensano di essere il Barcell… - mmayr5 : #lariachetirala7 Villarosa, Sottosegretario ! Biglietto da visita della inciviltà 5ST ,un buzzurro che non ha l' i… -