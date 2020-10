Napoli, due nuovi positivi dopo gli ultimi tamponi: Rrahmani ed un preparatore atletico (Di martedì 6 ottobre 2020) A pochi minuti dalla comunicazione gli ultimi test anti Covid, dove il Napoli ha specificato di non aver riscontrato alcuna positività eccetto due tesserati, emerge l’entità di questi, che sono risultati invece positivi al contagio: si tratta del difensore Amir Rrahmani, difensore arrivato nel mercato estivo dall’Hellas Verona che non ha ancora debuttato in gare ufficiali, al quale va ad aggiungersi un preparatore atletico del club azzurro. Sono attualmente 4 i tesserati azzurri, dopo le positività di Elmas e Zielinski. Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020) A pochi minuti dalla comunicazione glitest anti Covid, dove ilha specificato di non aver riscontrato alcunatà eccetto due tesserati, emerge l’entità di questi, che sono risultati inveceal contagio: si tratta del difensore Amir, difensore arrivato nel mercato estivo dall’Hellas Verona che non ha ancora debuttato in gare ufficiali, al quale va ad aggiungersi undel club azzurro. Sono attualmente 4 i tesserati azzurri,letà di Elmas e Zielinski. Giornal.it.

capuanogio : #Preziosi: “Sembra che sia stato il #Napoli a contattare la Asl. Perché non voleva giocare? Non me lo faccia dire,… - claudioruss : Tra i due tamponi in attesa di elaborazione, ne è risultato uno positivo secondo il @napolista: è quello di Amir… - capuanogio : Il #Napoli ufficializza la negatività di tutti i tamponi #Covid19 con due ancora in elaborazione. Un sito (… - Valeria23549267 : @grayfox851 @salmonaa_ E perché avrebbero dovuto rinviare la partita? Le altre hanno giocato con due positivi, perc… - AndreaGalliano8 : RT @antosalatino: Il #Napoli comunica che tutti i tamponi registrati in giornata sono negativi,aspettano il responso solo degli ultimi due… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli due Napoli, tutti i tamponi negativi: al vaglio gli ultimi due Sport Fanpage Marano di Napoli, carabinieri presidiano la città

Di 27 e 41 anni, le due sono state individuate a Melito di Napoli, nonostante fossero entrambe “domiciliate” a Villaricca. Una 40enne è stata invece segnalata all’autorità giudiziaria per guida senza ...

Aerei: Ryanair lancia due nuove rotte, collegheranno Torino a Cagliari e Lamezia

La società irlandese di voli low cost, Ryanair, ha lanciato due nuove rotte che collegheranno Torino con ... della compagnia segue di pochissimi giorni il lancio del volo verso Napoli, a conferma ...

Di 27 e 41 anni, le due sono state individuate a Melito di Napoli, nonostante fossero entrambe “domiciliate” a Villaricca. Una 40enne è stata invece segnalata all’autorità giudiziaria per guida senza ...La società irlandese di voli low cost, Ryanair, ha lanciato due nuove rotte che collegheranno Torino con ... della compagnia segue di pochissimi giorni il lancio del volo verso Napoli, a conferma ...