Maltempo: piena del Po sotto controllo, in transito a Boretto (Di martedì 6 ottobre 2020) La piena del Po è sotto controllo. Il colmo sta infatti interessando Boretto (Reggio Emilia) con livelli di criticita' ordinaria, seppure prossimi alla seconda soglia (moderata). Secondo l'ultima rilevazione il livello a Boretto e' a 5.49 metri, appena un centimetro sotto alla soglia 2 Si prevede che il colmo di piena si verifichi a Borgoforte (Mantova) oggi e a Pontelagoscuro (Ferrara) tra la mattina e il pomeriggio di domani, con valori che si dovrebbero attestare al livello 1 di criticita' (ordinaria), seppure prossimi al livello 2 (moderata).L'articolo MeteoWeb.

