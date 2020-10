Le novità delle modifiche ai decreti sicurezza (Di martedì 6 ottobre 2020) (foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images)Nella serata di lunedì 5 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto-legge, proposto dal presidente Giuseppe Conte e dalla ministra dell’interno Luciana Lamorgese, in tema di “Misure per la sicurezza delle città, l’immigrazione e la protezione internazionale‘. Un provvedimento molto atteso, che però di fatto non abroga i decreti sicurezza di Salvini ma vi apporta solo alcune modifiche, lasciando molte disposizioni invariate: facciamo un punto. I cambiamenti in tema di immigrazione Il meccanismo della protezione umanitaria – ora ridenominata “speciale” – torna in vigore, per chi è esposto al rischio di “trattamenti inumani o ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) (foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images)Nella serata di lunedì 5 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto-legge, proposto dal presidente Giuseppe Conte e dalla ministra dell’interno Luciana Lamorgese, in tema di “Misure per lacittà, l’immigrazione e la protezione internazionale‘. Un provvedimento molto atteso, che però di fatto non abroga idi Salvini ma vi apporta solo alcune, lasciando molte disposizioni invariate: facciamo un punto. I cambiamenti in tema di immigrazione Il meccanismo della protezione umanitaria – ora ridenominata “speciale” – torna in vigore, per chi è esposto al rischio di “trattamenti inumani o ...

