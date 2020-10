La Bce prepara l' euro digitale | la decisione nel 2021

(Di martedì 6 ottobre 2020) La Banca centralepea lavora all, e prender unaufficiale sul lancio a met, affiancandovi nel frattempo una sperimentazione. A riprova che l ipotesi reale, e non ...

La Banca centrale europea lavora all’euro digitale, e prenderà una decisione ufficiale sul lancio a metà 2021, affiancandovi nel frattempo una sperimentazione. A riprova che l’ipotesi è reale, e non a ...La Bce si prepara a fronteggiare con le armi monetarie gli effetti della seconda ondata di Covid che sta colpendo con vigore l'Europa. Il presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ...In un'intervista rilasciata nel corso del Ceo summit del Wall Street Journal la numero uno della Bce non ha escluso un possibile taglio dei tassi e sulla ripresa avverte: "Temiamo l'impatto economico ...