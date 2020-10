Infortunio Caldara: ecco quanto resterà fuori il difensore (Di martedì 6 ottobre 2020) Infortunio Caldara – È una cosa seria l’Infortunio occorso a Mattia Caldara. Il giocatore ne avrà per circa due o tre mesi. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al tendine rotuleo sinistro. Fortunatamente si tratta di una lesione parziale, e non totale, ma il calciatore dovrà operarsi. E i tempi di recupero oscillano tra i due e i tre mesi a seconda della capacità di ripresa della funzionalità del tendine. Infortunio Caldara: ecco quanto resterà fuori il difensore Mattia Caldara non sarà a disposizione di Gasperini e dell’Atalanta per almeno due mesi. L’Infortunio al tendine rotuleo lo ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020)– È una cosa seria l’occorso a Mattia. Il giocatore ne avrà per circa due o tre mesi. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al tendine rotuleo sinistro. Fortunatamente si tratta di una lesione parziale, e non totale, ma il calciatore dovrà operarsi. E i tempi di recupero oscillano tra i due e i tre mesi a seconda della capacità di ripresa della funzionalità del tendine.resteràilMattianon sarà a disposizione di Gasperini e dell’Atalanta per almeno due mesi. L’al tendine rotuleo lo ...

Gazzetta_it : #Caldara si fa male: infortunio al tendine rotuleo, tre mesi di stop #Atalanta #SerieA - DiMarzio : #Atalanta, #Caldara costretto a fermarsi. La situazione - JROttoItalia : #Caldara Dispiace per l'infortunio. Gran Pacco della Juve al Milan. Milan che ha girato in prestito all'Atalanta..… - ingrogna : RT @GruppoEsperti: #Atalanta, nuovo infortunio serio per #Caldara #Fantacalcio - GruppoEsperti : #Atalanta, nuovo infortunio serio per #Caldara #Fantacalcio -