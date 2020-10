Coronavirus, calano le terapie intensive ma aumentano i ricoveri: 138 in più (Di martedì 6 ottobre 2020) A fronte di 99.742 tamponi effettuati, sono 2.677i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in cui si sono verificati 28 decessi, per un totale di 36.030 dall'inizio della ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) A fronte di 99.742 tamponi effettuati, sono 2.677i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in cui si sono verificati 28 decessi, per un totale di 36.030 dall'inizio della ...

Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - infoitinterno : Coronavirus, la fotografia dei contagi: calano i casi attivi, i ricoverati sono 14 - infoitinterno : Coronavirus, 2.677 nuovi contagi con quasi 100mila tamponi. I ricoverati sono 138 in più, ma calano quelli… - LuciaLaVita1 : RT @a70199617: Coronavirus, 2.677 nuovi contagi con quasi 100mila tamponi. I ricoverati sono 138 in più, ma calano quelli in intensiva: -4.… - a70199617 : Coronavirus, 2.677 nuovi contagi con quasi 100mila tamponi. I ricoverati sono 138 in più, ma calano quelli in inten… -