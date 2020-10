Coppia va a cena in un ristorante, fugge senza pagare e investe titolare (Di martedì 6 ottobre 2020) Incredibile quanto accaduto a Firenze e più precisamente in piazza Ferrucci. Una Coppia di circa 60 anni si è recata in un ristorante cinese situato nella città toscana, ma quando hanno finito di cenare sono fuggiti per non pagare il conto. E c’è di più, infatti si è seriamente sfiorata una vera e propria tragedia. I due, nel tentativo di dileguarsi velocemente, hanno anche travolto con l’automobile il proprietario dell’attività commerciale, che stava provando a fermare la loro fuga. I fatti sono successi nella serata di ieri, lunedì 5 ottobre. I sessantenni hanno voluto trascorrere una bella serata nel locale di proprietà di alcuni cittadini asiatici, ma inaspettatamente non hanno saldato il conto e sono scappati. Il proprietario si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Incredibile quanto accaduto a Firenze e più precisamente in piazza Ferrucci. Unadi circa 60 anni si è recata in uncinese situato nella città toscana, ma quando hanno finito dire sono fuggiti per nonil conto. E c’è di più, infatti si è seriamente sfiorata una vera e propria tragedia. I due, nel tentativo di dileguarsi velocemente, hanno anche travolto con l’automobile il proprietario dell’attività commerciale, che stava provando a fermare la loro fuga. I fatti sono successi nella serata di ieri, lunedì 5 ottobre. I sessantenni hanno voluto trascorrere una bella serata nel locale di proprietà di alcuni cittadini asiatici, ma inaspettatamente non hanno saldato il conto e sono scappati. Il proprietario si ...

