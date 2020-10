CdM dà l’ok al nuovo dl sicurezza “I decreti propaganda di Salvini non ci sono più”

Leggi su dire

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – "Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono piu'. Vogliamo un'Italia piu' umana e sicura. Un'Europa piu' protagonista". Cosi' il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su twitter.