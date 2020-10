#Cartabianca: ospiti stasera, 6 ottobre 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 6 ottobre 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: crescono i contagi in tutto il mondo e il coronavirus investe direttamente la campagna per l’elezione del presidente degli Stati Uniti con Donald Trump e sua moglie contagiati dal Covid-19. In Italia prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio. Che cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Riusciremo a evitare un nuovo lockdown? Inoltre per la prima volta Ciro racconta la sua storia d’amore con Maria Paola Gagliano, uccisa dal fratello perché “non ci si ama tra donne”. #Cartabianca: ospiti di oggi, 6 ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 6 ottobre 2020) Nuova puntatadi, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 6, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: crescono i contagi in tutto il mondo e il coronavirus investe direttamente la campagna per l’elezione del presidente degli Stati Uniti con Donald Trump e sua moglie contagiati dal Covid-19. In Italia prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio. Che cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Riusciremo a evitare un nuovo lockdown? Inoltre per la prima volta Ciro racconta la sua storia d’amore con Maria Paola Gagliano, uccisa dal fratello perché “non ci si ama tra donne”.di oggi, 6 ...

