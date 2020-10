Bassano del Grappa: una 15enne e la sua intenzione di uccidere i genitori (Di martedì 6 ottobre 2020) Stando a quanto emerso la ragazza affermato in chat di voler uccidere i genitori. Ora la procura dei minori indaga sulla vicenda. La ragazza avrebbe scansato ogni accusa affermando: “Non l’avrei mai fatto”. I genitori sono sconvolti, ma ribadiscono la loro intenzione di starle vicino. Lo scorso luglio è scattata l’indagine della procura per minorenni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Stando a quanto emerso la ragazza affermato in chat di voler. Ora la procura dei minori indaga sulla vicenda. La ragazza avrebbe scansato ogni accusa affermando: “Non l’avrei mai fatto”. Isono sconvolti, ma ribadiscono la lorodi starle vicino. Lo scorso luglio è scattata l’indagine della procura per minorenni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zaiapresidente : ???? L'istituto Irigem di Bassano del Grappa (Vicenza) ha testato ieri tutti gli studenti, con l'autorizzazione dei g… - Grindpromotion : Foto appena pubblicata @ Bassano del Grappa - infoitinterno : Quindicenne di Bassano del Grappa progettava sui social di uccidere i genitori - KenSharo : New post (Quindicenne di Bassano del Grappa progettava sui social di uccidere i genitori | L'HuffPost) has been pub… -