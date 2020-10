Atalanta, lesione alla rotula per Caldara: out per 2 o 3 mesi (Di martedì 6 ottobre 2020) Mattia Caldara ha riportato una lesione del tendine rotuleo sinistro, infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa 2 o 3 mesi complessivi. L’Atalanta dovrà dunque fare a meno di uno dei suoi leader difensivi, protagonista in positivo del calcio propositivo di Gian Piero Gasperini, che ne esalta le qualità difensive e offensive. Il calciatore italiano dovrà probabilmente sottoporsi a una delicata operazione al ginocchio, così da poter iniziare le cure riabilitative del caso. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Mattiaha riportato unadel tendine rotuleo sinistro, infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa 2 o 3complessivi. L’dovrà dunque fare a meno di uno dei suoi leader difensivi, protagonista in positivo del calcio propositivo di Gian Piero Gasperini, che ne esalta le qualità difensive e offensive. Il calciatore italiano dovrà probabilmente sottoporsi a una delicata operazione al ginocchio, così da poter iniziare le cure riabilitative del caso.

