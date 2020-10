“Accogliamo tutti, i migranti ci pagano le pensioni”. Addio Decreti sicurezza, la Parietti esulta (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Scrosciano gli applausi dell’establishment per l’abolizione dei Decreti sicurezza di Salvini. Festa grande per l’eliminazione della stretta sulle Ong, il ritorno dei respingimenti all’acqua di rose e l’allungamento dei tempi di permanenza dei richiedenti asilo all’interno dei centri di prima accoglienza, misure che alimenteranno il traffico di clandestini e il business dell’accoglienza. E non poteva certo non festeggiare l’ex soubrette Alba Parietti, rappresentante dello zoccolo duro dell’antisalvinismo da talk show. Vanta una grande cultura, lei, la invoca continuamente, la cultura, a tal punto da sostenere che «chi non ha adeguata istruzione per me non dovrebbe votare», salvo poi sostenere le proprie tesi unicamente con il passepartout «mio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Scrosciano gli applausi dell’establishment per l’abolizione deidi Salvini. Festa grande per l’eliminazione della stretta sulle Ong, il ritorno dei respingimenti all’acqua di rose e l’allungamento dei tempi di permanenza dei richiedenti asilo all’interno dei centri di prima accoglienza, misure che alimenteranno il traffico di clandestini e il business dell’accoglienza. E non poteva certo non festeggiare l’ex soubrette Alba, rappresentante dello zoccolo duro dell’antisalvinismo da talk show. Vanta una grande cultura, lei, la invoca continuamente, la cultura, a tal punto da sostenere che «chi non ha adeguata istruzione per me non dovrebbe votare», salvo poi sostenere le proprie tesi unicamente con il passepartout «mio ...

RottoMeso : Non paghiamo più le tasse, tanto le pensioni ce le pagano i migranti. Questa campa grazie alle quote rosa... - maxwolf63 : “Accogliamo tutti, i migranti ci pagano le pensioni”. Addio Decreti sicurezza, la Parietti esulta… - rrico_e : RT @IlPrimatoN: 'Non ho letto nei dettagli il decreto ma il primo dover me di un buon cristiano è l'accoglienza'. - nerone612 : “Accogliamo tutti, i migranti ci pagano le pensioni”. Addio Decreti sicurezza, la Parietti esulta… - IlPrimatoN : 'Non ho letto nei dettagli il decreto ma il primo dover me di un buon cristiano è l'accoglienza'. -

Ultime Notizie dalla rete : “Accogliamo tutti Alunni 3Asia dell’ITE “De Fazio” di Lamezia Terme premiati all’Unical per il concorso “Natura e Cultura” Calabria News