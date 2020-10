We Are Who We Are, Luca Guadagnino racconta la sua prima serie e apre a una seconda stagione “io ci sto” (Di lunedì 5 ottobre 2020) We Are Who We Are Luca Guadagnino e gli altri protagonisti hanno raccontato la serie tv in arrivo dal 9 ottobre su Sky La conferenza stampa rigorosamente virtuale, di We Are Who We Are è stata un atto d’amore di attori, produttore, sceneggiatori a Luca Guadagnino, regista e anima nazionale e internazionale della serie tv. Ma è stata anche l’occasione per scoprire alcuni risvolti interessanti sulle diverse fasi produttive della serie tv in arrivo da venerdì 9 ottobre con i primi due episodi su otto su Sky Atlantic, in streaming su Now Tv e anche su Sky Cinema. L’idea parte da Lorenzo Mieli di The Apartment che dopo aver visto Boys Don’t Cry aveva sentito l’esigenza di approfondire quei turbamenti ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 5 ottobre 2020) We Are Who We Aree gli altri protagonisti hannoto latv in arrivo dal 9 ottobre su Sky La conferenza stampa rigorosamente virtuale, di We Are Who We Are è stata un atto d’amore di attori, produttore, sceneggiatori a, regista e anima nazionale e internazionale dellatv. Ma è stata anche l’occasione per scoprire alcuni risvolti interessanti sulle diverse fasi produttive dellatv in arrivo da venerdì 9 ottobre con i primi due episodi su otto su Sky Atlantic, in streaming su Now Tv e anche su Sky Cinema. L’idea parte da Lorenzo Mieli di The Apartment che dopo aver visto Boys Don’t Cry aveva sentito l’esigenza di approfondire quei turbamenti ...

