Thomas Jefferson Byrd | l’attore-feticcio di Spike Lee ucciso a colpi di pistola

(Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ morto a 70 anni,di, attore-diLee: un omicidio per ora avvolto nel mistero., famoso interprete-in numerosi film del regista afroamericano cultLee, è statodi, sparati alla schiena, ad Atlanta, in Georgia (Stati Uniti). L’attore, … L'articolo, l’attore-diLeedi...

Advertising

LunaMazina : RT @teatrolafenice: ?? «Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto» (Thomas Jefferson). Buongiorno, a… - cesarebrogi1 : RT @serenel14278447: Ucciso Thomas Jefferson Byrd, attore feticcio di Spike Lee - camilla_staff : RT @GPiziarte: Ucciso a colpi di pistola alla schiena Thomas Jefferson Byrd, 'attore-feticcio' di Spike Lee - AnnaRagosta : RT @alinocomicon: Ucciso Thomas Jefferson Byrd, attore feticcio di Spike Lee - GPiziarte : Ucciso a colpi di pistola alla schiena Thomas Jefferson Byrd, 'attore-feticcio' di Spike Lee -

Ultime Notizie dalla rete : Thomas Jefferson

E’ morto a 70 anni, ucciso a colpi di pistola, Thomas Jefferson Byrd, attore-feticcio di Spike Lee: un omicidio per ora avvolto nel mistero. Thomas Jefferson Byrd, famoso interprete-feticcio in ...L’attore Thomas Jefferson Byrd, protagonista in molti film di Spike Lee, è stato ucciso a colpi di pistola ad Atlanta. Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica (4 ottobre). L’attore aveva 70 ...