The Marvelous Mrs Maisel 4 possibile solo nel 2021 e in versione riveduta e corretta

(Di lunedì 5 ottobre 2020) I progetti ambiziosi richiedono sforzi considerevoli. È valso per le scorse stagioni e varrà anche per TheMrs.4, produzione di punta di Amazon Studios e in attesa da mesi di poter tornare al lavoro. Come per la stragrande maggioranza delle serie tv, anche la creatura di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino è stata costretta allo stop primaverile a causa della prima ondata di Coronavirus, e non prevede di dare il via alle riprese prima del 7 gennaio. È stata la stessa creatrice, sceneggiatrice e showrunner della serie a ragguagliare la stampa sullo stato della produzione nel corso di un panel virtuale del Woodstock Film Festival: Al momento stiamo provando i costumi e lavorando come pazzi per la costruzione dei set. Tutti gli ingranaggi sono in movimento. Siamo anche al lavoro ...