Sicurezza sul lavoro, Gold Award RoSPA a Webuild per programma Valyou (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Riconoscimento internazionale per Webuild in tema di salute e Sicurezza sul lavoro: il gruppo si attesta tra le best practices del settore nel 2019 e si aggiudica il Gold Award nell’edizione Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Awards 2020 con il programma di corporate culture “Valyou – Our Health and Safety Way”. In un settore complesso come quello delle grandi infrastrutture la Sicurezza rappresenta per Webuild la parola d’ordine, in sede come in cantiere e, grazie al progetto Valyou, il gruppo è riuscito a raggiungere risultati significativi che mostrano performance di Sicurezza in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Riconoscimento internazionale perin tema di salute esul: il gruppo si attesta tra le best practices del settore nel 2019 e si aggiudica ilnell’edizione Royal Society for the Prevention of Accidents (s 2020 con ildi corporate culture “– Our Health and Safety Way”. In un settore complesso come quello delle grandi infrastrutture larappresenta perla parola d’ordine, in sede come in cantiere e, grazie al progetto, il gruppo è riuscito a raggiungere risultati significativi che mostrano performance diin ...

Advertising

chetempochefa : 'In questa corsa al vaccino possiamo avere un errore di prospettiva: non è importante chi arriva primo, ma chi arri… - capuanogio : Il ministro #Spadafora sul protocollo #Figc #CTS: “Ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano...”. Al pas… - Marcozanni86 : Amici, sabato 3 ottobre vi aspetto a Catania! Saremo in tantissimi al fianco di @matteosalvinimi Difendere i confin… - _amblav : Eu-Osha, al via la presentazione di progetti di gestione dei lavoratori attraverso l’intelligenza artificiale: Scad… - yetisfera : Nemmeno la malattia è servita a farlo rinsavire. Un Trump contagioso non esitato a fare una grottesca parata sul SU… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza sul Smart working: attenzione massima agli obblighi di sicurezza sul lavoro Ipsoa Lo Student hotel di Bologna: "Siamo un albergo aperto alla comunità, ma non chiamateci ostello di lusso"

Intervista a Michael Giuliano, direttore della nuova struttura che ha sollevato proteste da parte dei collettivi ...

Pirati della strada fuggitivi a Firenze, rintracciato solo uno dei conducenti

Sabato notte di lavoro per la Polizia Municipale a Firenze. Le pattuglie sono intervenute in due incidenti con fuga denunciando uno dei conducenti e ...

Intervista a Michael Giuliano, direttore della nuova struttura che ha sollevato proteste da parte dei collettivi ...Sabato notte di lavoro per la Polizia Municipale a Firenze. Le pattuglie sono intervenute in due incidenti con fuga denunciando uno dei conducenti e ...