Roger Vivier, le scarpe (non) sono un gioco, con Isabelle Huppert (Di lunedì 5 ottobre 2020) Niente cortometraggi o mini film. Per la nuova stagione, Gherardo Felloni, direttore creativo di Roger Vivier, si è spinto ancora oltre e, per svelare la collezione SS21, ha deciso di mettere alla prova il suo pubblico con Hôtel Vivier Cinémathèque, un vero e proprio gioco interattivo a base di enigmi e indovinelli da risolvere. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Niente cortometraggi o mini film. Per la nuova stagione, Gherardo Felloni, direttore creativo di Roger Vivier, si è spinto ancora oltre e, per svelare la collezione SS21, ha deciso di mettere alla prova il suo pubblico con Hôtel Vivier Cinémathèque, un vero e proprio gioco interattivo a base di enigmi e indovinelli da risolvere.

Ultime Notizie dalla rete : Roger Vivier Roger Vivier, le scarpe (non) sono un gioco, con Isabelle Huppert Vanity Fair.it Umanio Ronchi, brindisi nel tempio della moda milanese con Tod’s e Roger Vivier

ANCONA - Le migliori etichette di Umani Ronchi accanto agli accessori haute couture di Roger Vivier, tra le più esclusive e raffinate maison di calzature, ...

A Parigi la moda si difende e fa le spalle grosse

Da Rick Owens a Balmain a Isabel Marant, in passerella tante guerriere: «Contro minacce e paure». E da Loewe per invito la carta da parati d’autore e un kit per la posa ...

