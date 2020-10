Piscine comunali pronte alla riapertura (Di lunedì 5 ottobre 2020) LIVORNO - Il sindaco Luca Salvetti ha aperto le porte delle Piscine dell'impianto "Simeone Camalich" alle associazioni sportive e di disabili che usufruiscono dell'impianto e ai lavoratori di Officine ... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) LIVORNO - Il sindaco Luca Salvetti ha aperto le porte delledell'impianto "Simeone Camalich" alle associazioni sportive e di disabili che usufruiscono dell'impianto e ai lavoratori di Officine ...

Ultime Notizie dalla rete : Piscine comunali Piscine comunali, riaprono Camalich e Neri: nuoto libero su prenotazione e corsie a capienza limitata LivornoToday Campobello di Licata, Piscina comunale: Aggiudicazione definitiva in appalto

. L’Ufficio regionale gare di appalto ha espletato la gara di appalto dei lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria della struttura, per l’ importo a base d’asta di euro ...

Per la piscina di Maria Pia già pronti 250mila euro

Firmato il contratto con l’impresa che renderà funzionale la vasca scoperta L’assessore Peru: «I tempi di esecuzione dei lavori sono stabiliti in tre mesi» ...

