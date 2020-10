Perotti al Fenerbahce in dirittura d’arrivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Diego Perotti ha già lasciato la Roma e il campionato italiano. Lo aspetta il Fenerbahce e la Turchia. Dopo una piccola frenata tra le parti si viaggia spediti verso la fumata bianca. Foto: Roma Twitter L'articolo Perotti al Fenerbahce in dirittura d’arrivo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Diegoha già lasciato la Roma e il campionato italiano. Lo aspetta ile la Turchia. Dopo una piccola frenata tra le parti si viaggia spediti verso la fumata bianca. Foto: Roma Twitter L'articoloalind’arrivo proviene da Alfredo Pedullà.

