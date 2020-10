Passo indietro totale di Salvini sul Covid creato in laboratorio in Cina: la gaffe sul TgLeonardo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ci siamo battuti a lungo sulla storia del TgLeonardo, che attraverso un servizio mandato in onda nel 2015 sembrava aver anticipato l’arrivo del Covid-19, nonostante alcuni personaggi di spicco in Italia, come Salvini, abbiano alimentato la bufala. Non è un caso che l’aver sposato questa tesi, ovviamente associata al fatto che il virus in circolazione in Italia sia stato creato nei laboratori in Cina, lo ha fatto finire nella Top 3 dei politici che condividono fake news secondo la BBC. Ne abbiamo parlato durante la stagione estiva. La retromarcia di Salvini sul Covid creato in laboratorio in Cina Tutto nasce da una recente intervista che lo stesso Salvini ha rilasciato a Il Foglio. ... Leggi su bufale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ci siamo battuti a lungo sulla storia del, che attraverso un servizio mandato in onda nel 2015 sembrava aver anticipato l’arrivo del-19, nonostante alcuni personaggi di spicco in Italia, come, abbiano alimentato la bufala. Non è un caso che l’aver sposato questa tesi, ovviamente associata al fatto che il virus in circolazione in Italia sia statonei laboratori in, lo ha fatto finire nella Top 3 dei politici che condividono fake news secondo la BBC. Ne abbiamo parlato durante la stagione estiva. La retromarcia disulininTutto nasce da una recente intervista che lo stessoha rilasciato a Il Foglio. ...

