Omicidio Lecce | la madre del killer scrive ai genitori di Eleonora e Daniele | “Vi chiedo scusa”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Viscusa“, queste sono state le parole di Rosalba Cavalera, la mamma di Antonio De Marco, l’assassino diDe Santis e diManta, la coppia di fidanzati uccisa con numerose pugnalate a. Una missiva, inchiostro su carta, che ladell’infermiereha voluto indirizzare aidei due ragazzi uccisi dal figlio.: ladi De Marcoaidelle vittime Non c’è rimedio né fine al dolore per la morte diDe Santis e della fidanzataManta, uccisi dall’ex coinquilino Antonio De Marco, reo confesso e ora in carcere. A ...