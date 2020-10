Nexi-SIA siglano memorandum fusione: nasce leader europea dei pagamenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nexi e SIA convolano a nozze. La transazione era stata anticipata da fonti di mercato da qualche tempo e già incorporata nelle performance borsistiche di Nexi, mai CdA hanno formalizzato l’operazione ieri con la sigla di un memorandum of understanding. Il MoU è stato sottoscritto anche dai rispettivi azionisti di riferimento, CDPE3 e FSIA Investimenti per SIA e da Mercury UK HoldCo Limited, società posseduta dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra per Nexi. La transazione prevede per incorporazione di SIA, controllata da Cassa Depositi e Prestiti tramite CDP Equity, in Nexi, leader dei pagamento elettronici quotata in Borsa. La società nascente dalla fusione rimarrà quotata ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) –e SIA convolano a nozze. La transazione era stata anticipata da fonti di mercato da qualche tempo e già incorporata nelle performance borsistiche di, mai CdA hanno formalizzato l’operazione ieri con la sigla di unof understanding. Il MoU è stato sottoscritto anche dai rispettivi azionisti di riferimento, CDPE3 e FSIA Investimenti per SIA e da Mercury UK HoldCo Limited, società posseduta dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra per. La transazione prevede per incorporazione di SIA, controllata da Cassa Depositi e Prestiti tramite CDP Equity, indei pagamento elettronici quotata in Borsa. La societànte dallarimarrà quotata ...

