Nadef | bozza | in terzo trimestre rimbalzo del pil al 13 | 4%**

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Neldel 2020 si stima un '''' del pil pari al 13,4%, superiore a quello ipotizzato nel Def (9,6%), che porterebbe il livello del prodotto interno lordo stimato ''lievemente al di sopra di quello previsto nel Def''. E' quanto si afferma nelladella Nadef. ''Gli ultimi indicatori disponibili -si legge- tracciano, infatti, un andamento in crescita nei mesi estivi''.

Deficit di Bilancio in impennata al 10,8% nel 2020, per poi iniziare un percorso di moderazione al 5,7% il prossimo anno, al 4,1% nel 2022 e al 3,3%, poco sopra la soglia Maastricht nel 2023. Sono le ...La spesa sanitaria prevista a 120,8 miliardi per il 2020, crescerà fino ad arrivare a 122,5 miliardi nel 2023. La sua incidenza sul Pil passerà dal 7,3% del 2020 al 6,6% del 2023. La pressione fiscale ...