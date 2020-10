Modena | immigrato strappa i vestiti a una 64enne e tenta di violentarla nell’androne del palazzo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Aunsegue lanell’androne, le, la picchia per stuprarla. Fermato un tunisino 27enne. Un incubo che ha rischiato di diventare reale. Attimi di inferno interminabili per una donna del Modenese di 64 anni, che un 27enne tunisino aveva deciso che sarebbe stata la sua preda. Una vittima da sottomettere alla sua ferocia e ai suoi desideri istintuali, con percosse e minacce di morte. E di cui abusare indisturbato nell’androne di un. L’l’ha seguita fin dentro l’ingresso dell’edificio per rivolgerle avances a sfondo sessuale. Poi, quando lei terrorizzata ha solo provato a sottrarsi alle sue pericolose insistenze, l’ha aggredita, sbattendola a terra. Le ha tolto il cellulare per ...